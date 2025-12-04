Milli Piyango bilet fiyatları 2026 || Milli Piyango yılbaşı çekilişi çeyrek, yarım, tam bilet ne kadar?

Her yıl büyük bir heyecanla takip edilen Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi için büyük ikramiye tutarı açıklandı ve biletlerin satışı başladı. Şans oyunu meraklıları, biletlerini bayilerden ya da çevrim içi platformlardan temin ediyor. Peki, 2025 yılına özel Milli Piyango biletlerinin fiyatları ne kadar? İşte yılbaşı çekilişine dair güncel bilgiler…
31 Aralık 2025 gecesi yapılacak olan Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, hem dağıtılan ikramiye miktarı hem de heyecanıyla tüm Türkiye'de bekleniyor. Online üzerinden duyurulan büyük ikramiye tutarı ve bilet fiyatları belli oldu:
Milli Piyango İdaresi tarafından 2026 Yılbaşı Özel Çekilişi için belirlenen büyük ikramiye tutarı rekor kırdı.
Büyük İkramiye Tutarı: 800 Milyon TL
Toplam Dağıtılacak İkramiye: 4 Milyar 644 Milyon 700 Bin TL
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacak.
Milli Piyango severlerin bütçelerine uygun olarak tam, yarım ve çeyrek olmak üzere üç farklı bilet seçeneği satışa sunuldu. Biletler, 9 Kasım 2025 tarihi itibarıyla Milli Piyango bayilerinde ve resmi çevrim içi platformlarda (millipiyangoonline.com) satışa çıktı:
|Bilet Tipi
|Fiyat (2026)
|Tam Bilet
|800 TL
|Yarım Bilet
|400 TL
|Çeyrek Bilet
|200 TL
İşte ikramiye tablosu:
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibi olacak: