Milli Piyango sonuçları sorgulama! 9 Temmuz MPİ Milli Piyango sonucu bilet sorgulama ve tam sıralı kazandıran numaralar listesi

Milli Piyango çekiliş sonuçları bayramın ilk gününde binlerce vatandaş tarafından mercek altına alındı! Kurban Bayramı'nın ilk gününde gerçekleştirilen çekiliş MP TV üzerinden canlı olarak yayınlanırken, çekilişi kaçıranlar Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı için araştırmaları hızlandırdı. Peki, 9 Temmuz Milli Piyango çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 9 Temmuz MPİ Milli Piyango sonucu bilet sorgulama ekranı ve tam sıralı kazandıran numaralar listesi!
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? (9 TEMMUZ)
Şans oyunu sevenlerin heyecanla beklediği özel Milli Piyango çekilişi, 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü (bugün) saat 17:30'da gerçekleştiriliyor.
Günün kazanan numaraları çekilişin sona ermesinin hemen ardından millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr Milli Piyango bilet sorgulama sayfasında yerini alacak.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNDE ÇEYREK, YARIM VE TAM BİLET NE KADAR İKRAMİYE VERİR?
Milli Piyango'da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.
Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.