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Giriş Tarihi: 2.5.2022 11:57 Son Güncelleme: 2.5.2022 12:00

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri’de

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri’de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri’de valilik tarafından düzenlenen bayramlaşma proframında konuştu. Mehmetçiğin büyük bir moral ve motivasyonla terörle mücadele ettiğini belirten Bakan Akar; “40 yıldan beri asil milletimizin başına bela olan musallat olan bu terör belasından kurtulacağız” dedi.

Sabah saatlerinde Kayseri'ye gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Arefe günü Şanlıurfa'ya giderek yurtiçi ve sınır ötesindeki birlik komutanları ile görüştüğünü belirten Bakan Hulusi Akar; "Kara kuvvetlerimizin taktik komuta yerinden hem yurtiçinde hem de sınır ötesinde Irak'ın kuzeyinde süren görev yapmakta olan tüm birlik komutanlarımızla uzaktan görüntülü görüşme gerçekleştirdik." dedi.

Faaliyetlerle ilgili rapor aldıklarını belirten Bakan Akar; "O bilgilere istinaden gerekli talimatları verdik. Genelkurmay Başkanımız, Kara, Deniz ve Hava Komutanlarımızla beraber bu faaliyetleri icra ettik. Orada arkadaşlarımızın yüksek bir moral ve motivasyonla vatan için millet için 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi' anlayışıyla terörle yoğun bir mücadele içerisine olduklarını büyük bir memnuniyetle müşahede ettik." açıklamasında bulundu.

İklim ve arazi koşullarının zorlu olduğunu kaydeden Bakan Akar; "Arkadaşlarımız gerçekten büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla vatan için millet için bayrak için çalıştıklarını gördük. Gerçekten şanlı tarihimize, Türk Silahlı Kuvvetlerinin şanlı tarihine yaraşır bir şekilde terörle mücadele ettiklerini görüyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Akar; "Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tek amacımız var o da teröristle mücadele etmek. Tek hedefimiz teröristler. Terörist neredeyse bizim hedefimiz orası. İnşallah bu mücadeleyi sonuna kadar götüreceğiz. Irak'ın, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı, onların hak ve hukukuna saygılı bir şekilde en son teröristi de etkisiz hale getirmek suretiyle 40 yıldan beri asil milletimizin başına bela olan musallat olan bu terör belasından kurtulacağız" ifadelerini kullandı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri’de
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