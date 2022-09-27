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Giriş Tarihi: 27.9.2022 20:59 Son Güncelleme: 27.9.2022 21:08

Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında bir asker şehit oldu

Gölcük Tersane Komutanlığında meydana gelen iş kazasında sözleşmeli er Enes Bıyık şehit oldu.

Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gölcük Tersane Komutanlığında, bugün meydana gelen iş kazasında, sözleşmeli er Enes Bıyık'ın şehit olduğu, bir askerin yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerin hastaneye kaldırılarak tedavisine başlandığı bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında bir asker şehit oldu
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