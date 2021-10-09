Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada: "Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!" ifadelerine yer verildi.
Güçlü, Kararlı ve Muktedir!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2021
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz! #MSB #TSK pic.twitter.com/x7xgCrMe76