Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada: "Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!" ifadelerine yer verildi.