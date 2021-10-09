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Giriş Tarihi: 9.10.2021 11:53

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

DHA
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini açıkladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada: "Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!" ifadelerine yer verildi.

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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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