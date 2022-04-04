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Giriş Tarihi: 4.4.2022 10:19 Son Güncelleme: 4.4.2022 10:23

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz

DHA
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 4 PKK’lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada: "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz
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