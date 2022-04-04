Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 4 PKK’lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada: "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.
Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 4, 2022
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. #MSB pic.twitter.com/y7VDoKZOyr