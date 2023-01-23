Milli Savunma Bakanlığı’ndan sergiye davet!

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü nedeniyle İstanbul'daki Harbiye Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı'ndaki sergiyle ilgili sosyal medyadan bir paylaştım yaptı.

69 ADET TARİHÎ EŞYA İLE ASKERÎ KÜLTÜR VARLIKLAR…

MSB yaptığı açıklamada, "Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'daki Harbiye Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığımızda sergilenen 69 adet tarihî eşya ile askerî kültür varlıkları ziyaretçilerini bekliyor" ifadelerini kullandı.

"PAZARTESİ HARİÇ HAFTANIN 6 GÜNÜ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ"

MSB, Harbiye Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı'ndaki sergiye vatandaşları davet ederek, "Sergide Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile muzaffer Türk komutanların silah, teçhizat ve eşyaları yer alıyor. Şehit Hasan Rıza Sergi Salonu'ndaki eserleri pazartesi günleri hariç haftanın altı günü ziyaret edebilirsiniz" dedi.