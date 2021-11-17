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Giriş Tarihi: 17.11.2021 14:19 Son Güncelleme: 17.11.2021 14:53

Milli Savunma Komisyon Başkanlığı'na Ahmet Aydın seçildi

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Milli Savunma Komisyon Başkanlığı’na Ahmet Aydın seçildi

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, İsmet Yılmaz'dan boşalan Milli Savunma Komisyon başkanlığı görevine seçildi.

AK Parti Adıyaman İl Teşkilatı kurucularından olup, 2002 – 2007 yılları arasında AK PARTİ Adıyaman İl Başkanlığı görevini ifa eden Ahmet Aydın, AK Parti'den 23. 24. 25. 26. ve 27. Dönem Adıyaman milletvekili seçildi.

23. Dönemde, AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, AK Parti TBMM Grup Yönetim Kurulu Üyeliği ve TBMM Adalet Komisyonu üyeliklerinde bulunan Aydın, 24. ve 25. Dönemde, AK Parti TBMM Grubu'nda Grup Başkanvekili olarak, 26. Dönemde TBMM Başkanvekili olarak görev yaptı. 2017 yılında TBMM Başkanvekilli Ahmet Aydın, yurt dışında olmaları dolayısıyla 24-25 Aralık tarihlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve TBMM Başkanı Kahraman'a vekalet etti.

Son olarak AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı görevinde bulunan Ahmet Aydın, Milli Savunma Komisyon Başkanlığı görevine seçildi.
AK Parti çatısı altında kendisine verilen her göreve hazır olduğunu dile getiren Milli Savunma Komisyon Başkanı ve Ak Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın; "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri, kıymetli komisyon üyelerimizin teveccühleri ile seçildiğim Milli Savunma Komisyon Başkanlığı görevimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, dua ve destekleri için teşekkür ediyorum. Rabb'im muvaffak eylesin" dedi.

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Milli Savunma Komisyon Başkanlığı'na Ahmet Aydın seçildi
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