Milli sporcu Birgül Erken dünya şampiyonasında Türkiye’nin tek madalyasını kazandı

Bu başarı yalnızca bir podyum derecesi değil; aynı zamanda bir ulusal rekor ve büyük bir meydan okumanın zaferi oldu. Serbest dalışın en zor branşlarından biri olan CNF (Paletsiz Sabit Ağırlık) disiplininde, hiçbir ekipman olmadan yalnızca akciğer kapasitesi, beden gücü ve zihinsel disipliniyle derinliklere inen Birgül Erken, daha önce kendisine ait olan 38 metrelik Türkiye rekorunu 39 metreye taşıdı.

TARİHİ BİR BAŞARI

Geçtiğimiz yıl Kalamata'da milli takıma tek madalyayı kazandıran Erken, bu yıl da aynı gururu yaşatarak Türkiye'nin dünya şampiyonasındaki tek madalya sahibi sporcusu oldu. Böylece serbest dalış tarihinde adını bir kez daha altın harflerle yazdırdı.

"ZORLUKLARA RAĞMEN PES ETMEDİM"

Çanakkale'nin Güzelyalı köyünde çıkan orman yangınında evi hasar gören, sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve tüm masraflarını kendi karşılayarak yarışmaya katılan Birgül Erken, azim ve kararlılığıyla büyük takdir topladı. Erken, yarışma sonrası yaptığı açıklamada şu sözleri dile getirdi: "Milli takım kampındayken aldığımız yangın haberi bizi çok zorladı. Evim hasar gördü, uzun süre bu yaraları sarmaya çalıştım. Mental olarak yıpratıcı bir dönemdi. Antrenmanlarda dünya rekoruna odaklanmıştık, daha yüksek dereceler yapmıştık. Ancak buraya geldiğimde sinüzit sorunu yaşadım. Buna rağmen bronz madalya ve yeni Türkiye rekorunu kazandık. Gerekli destek sağlandığında dünya şampiyonluğunu ülkemize getireceğime inanıyorum."

ORMANLARA ADANAN MADALYA

Başarılarını yalnızca sporla sınırlamayan milli sporcu, elde ettiği madalya ve rekoru son dönemde ülkemizi derinden sarsan orman yangınlarına adadı: "Bu madalyamı ve rekorumu, orman yangınlarına karşı farkındalık yaratmak ve ormanlarımızı koruma bilincini yaymak için adıyorum."

YENİ REKORLARIN PEŞİNDE

Birgül Erken'in mücadelesi burada bitmiyor. Milli sporcu, 17 Eylül'de kadınlar çift palet (CWT BF) disiplininde yeniden yarışarak yeni bir Türkiye rekoru için dalış yapacak. Madalya töreni ise 18 Eylül'de gerçekleştirilecek.