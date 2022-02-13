Milli sporcu Birgül Erken, Sivas’ta buz altı dalış rekor denemesi yaptı

Serbest Dalış Rekortmeni Birgül Erken, Zara Kaymakamlığı'nın ev sahipliğinde ilçedeki Tödürge Gölü'nde tüpsüz buz altı dalış denemesi yaptı.

Kayseri Türkuaz Doğa Sporları Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma ekibinin de destek verdiği dalış öncesi gülün ortasında 3 delik açıldı.

Dalış öncesi Zara balı yiyerek güç depolayan milli sporcu Birgül Erken, daha sonra balık adamlar eşliğinde kendisini Tödürge Gölü'nün sularına bıraktı.

Tüpsüz olarak buz altı dalış denemesi gerçekleştiren Erken, dünya rekoru denemesi öncesindeki ilk antrenmanının başarıyla tamamladı.

"SİVAS OLMASAYDI RUSYA'DA DALACAKTIM"

Buz altı dalış denemesi için Sivas Valisi ve Zara Kaymakamının kendisine destek olduğunu belirten milli sporcu Birgül Erken; "Sivas Valimiz ve Zara Kaymakamımız destek verdiler. Bu destek olmasaydı rekor denemesini Rusya'da yapmak zorunda kalacaktım. Ama benim tercihim güzel ülkemiz oldu. Rekorumuzu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Tödürge Gölü muhteşem bir göl. Gölün dip yapısı da dalış için çok uygun. Bugün rekorun ayak sesleri duyuldu. Tüm emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.