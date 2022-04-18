Milli sporcu kaza kurbanı

Mersin'de düzenlenen ve 27 ülkeden 600 sporcunun katıldığı 2022 Mersin Yenişehir Triatlon Kupası'nda yarışan Triatlon Milli Takımı sporcuları Onur Calp (32) ve Ata Yahşi (24), önceki akşam İzmir'e dönmek üzere yola çıktı. Onur Calp'in kullandığı ve içerisinde yarışmada kullandıkları bisikletleri bulunan kamyonet, dün sabah saat 06.40 sıralarında, Manisa'nın Kula ilçesi yakınlarında, önünde seyreden E.A.'nın (54) kullandığı TIR'a çarptı. Sürücü Onur Calp'in hafif yaralı kurtulduğu kazada ağır yaralanan Ata Yahşi, kaldırıldığı Salihli'deki özel bir hastanede öldü. Geride ise Ata Yahşi'nin, Instagram sayfasından paylaştığı Avrupa Triatlon Kupası'ndaki bisiklet yarışı videosu ve fotoğrafları kaldı.Eski milli atlet, Triatlon birinci kademe antrenörü ve TTF İzmir İl Temsilcisi Adnan Yahşi ile yine eski bir atlet olan Arzu Yahşi'nin oğlu olan Ata Yahşi, 2012 Triatlon Dünya Kupası'nda 16-19 yaş kategorisinde dünya 3'üncüsü olmuştu. Ata Yahşi, dün İzmir Gaziemir'deki 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Menderes ilçesine bağlı Küner Köyü Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Kazadan hafif yaralı kurtulan Onur Calp'in de kendisi gibi Triatlon Milli Takımı sporcusu Ece Calp ile evli olduğu, kısa bir süre önce anne ve baba olma sevincini yaşadıkları ortaya çıktı. Calp çiftinin oğullarına Ata ismini verdiği öğrenildi. Onur Calp'in kazadan saatler önce olacaklardan habersiz Mersin Otoyolu'nda kullandığı kamyonetin videosunu paylaştığı görüldü.