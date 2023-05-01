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Giriş Tarihi: 1.5.2023 16:13 Son Güncelleme: 1.5.2023 16:29

Milli sporcunun öldüğü kazayla ilgili İngiliz paraşütçü tutuklandı

Fethiye’de 2 paraşütün çarpıştığı, milli paraşütçü Orkut Baysal'ın hayatını kaybettiği, tandem atlayış yaptığı Andaç Ünsal'ın da yaralandığı kazada, diğer paraşütün pilotu İngiliz Thomas Aitken tedavisinin ardından tutuklandı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Milli sporcunun öldüğü kazayla ilgili İngiliz paraşütçü tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'nde yamaç paraşütü eğitimi veren milli paraşütçü Orkut Baysal, eğitim verdiği Andaç Ünsal (45) ile öğle saatlerinde Babadağ'ın bin 700 metre pistinden tandem (ikili) uçuşa geçti. Uçuş başarılı şekilde gerçekleşirken Belceğiz Plajı'na inişe geçildiği anda aynı yere inmek isteyen İngiliz uyruklu Thomas Aitken (45)'in kontrolündeki yamaç paraşütü ile çarpıştılar. 20 metreden yere çakılan milli paraşütçü Orkut Baysal hayatını kaybederken, Andaç Ünsal ile Thomas Aitken yaralı kurtuldu. Ünsal ile Aitken, aynı gün tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İNGİLİZ PARAŞÜTÇÜ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında jandarmada ifade veren Andaç Ünsal, "İngiliz paraşütçü, inişte olduğumuz bir sırada direkt olarak gelip, bize çarparak kazaya neden oldu. Şikayetçiyim" dedi. Thomas Aitken'in ise ifadesinde; diğer paraşütü fark etmediğini belirterek, "Çarptığımda durumun farkına vardım. Üzgünüm" dedi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aitken, tutuklandı.

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Milli sporcunun öldüğü kazayla ilgili İngiliz paraşütçü tutuklandı
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