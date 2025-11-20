MİLLİ TAKIM PROGRAMI! Türkiye - Romanya maçı ne zaman,nereden gerçekleşecek?

Dünya Kupası Elemelerinde Play-Off bileti alan A Milli Futbol Takımımız, kuraya 1. torbadan katılmıştı. Çekilen kura sonucu, Türkiye Play-Off Yolu'nda ilk maçını Romanya ile oynayacak. Gözler şimdi, 2026 Dünya Kupası finallerine giden yolda ilk engeli aşacak olan Milli Takımımızın maç takvimine çevrildi. Peki; Türkiye - Romanya maçı tarihi belli oldu mu? İşte, beklenen milli maç hakkında merak edilenler: