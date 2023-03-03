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Giriş Tarihi: 4.3.2023

Milli yeraltı görüntüleme cihazı onlarca can kurtardı

Milli yeraltı görüntüleme cihazı onlarca can kurtardı
Depremin ardından Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, sektörün birçok firması kabiliyet ve teknolojileriyle sahada arama kurtarma faaliyetlerine destek oldu. Yeraltı görüntüleme, tespit ve analiz cihazları, duvar arkası radarlar, çubuk kamera, termal kamera, güneş enerjili kamera ve yaka kameraları arama-kurtarma ekiplerinin hızlı ve etkili bir şekilde çalışmasını sağladı.



Bu cihazlardan biri olan, Assuva Savunma tarafından yerli ve milli imkânlarla üretilen yeraltı görüntüleme ve tespit cihazları aktif şekilde kullanıldı. Operasyonlarda, yer yüzeyinin altındaki tünel, sığınak ve depoların tespiti için kullanılan yerli cihaz, enkaz altında kalan birçok insanın canlı olarak çıkarılmasını sağladı. İHA

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Milli yeraltı görüntüleme cihazı onlarca can kurtardı
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