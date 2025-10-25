MİLLİLERİN MAÇ PROGRAMI: Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Ay-Yıldızlıların maç fikstürü

A Millî Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 9 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sıradaki maçta Türkiye, Bulgaristan'ı ağırlayacak. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklar sürerken, taraftarlar yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Türkiye–Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?