MİLLİLERİN MAÇ TAKVİMİ: Türkiye Romanya maçı ne zaman, nerede oynanacak? A Milli Futbol Takımı maçları

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hedefiyle Romanya karşısına çıkıyor. E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, kritik Play-Off maçında galibiyet arayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabı mart ayında oynanacak. Peki, Türkiye Romanya maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İşte tüm detaylar...
Türkiye-Romanya 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçı 26 Mart 2026' da oynanacak.
İtalya - Kuzey İrlanda / Galler - Bosna Hersek
Ukrayna - İsveç / Polonya - Arnavutluk
TÜRKİYE - Romanya / Slovakya - Kosova
Danimarka - Kuzey Makedonya / Çekya - İrlanda
Ay-yıldızlılar, 26 Mart'ta Romanya ile evinde kritik bir maça çıkacak. Türkiye, Romanya'yı geçerse play-off finalinde Slovakya-Kosova maçının kazananı ile deplasmanda karşılaşacak. Bu final maçını kazanan takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.