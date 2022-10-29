Milliyetçi Hekimler Derneği’nden TTB başkanı hakkında suç duyurusu

PKK'NIN SÖZCÜSÜ GİBİ

Milliyetçi Hekimler Derneği'nin savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde Terör örgütü PKK'nın yayın organı olan Medya TV'de 19 Ekim günü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'lı teröristlere karşı kimyasal silah kullandığını söyleyen TTB Başkanı Fincancı'nın mesnetsiz iddialar ortaya attığı belirtildi. Şüpheli Fincancı'nın en büyük amacının TSK ve Türkiye Cumhuriyeti'ni yıpratmak olduğunun altı çizilirken PKK'nın sözcüsü gibi açıklamalar yaptığı da vurgulandı.

ÖRGÜT ÜYESİ OLDUĞUNA DAİR KUVVETLİ ŞÜPHE

Şüpheli Şebnem Korur Fincancı'nın yaptığı açıklamalarla ülkemize darbe vurmayı kendine misyon edindiğinin yer aldığı dilekçede, Fincancı'nın daha önce de Türkiye Cumhuriyeti aleyhine PKK sempatizanlığı yaparak açıklamalarda bulunduğu, bu açıklamalarından dolayı şüphelinin de PKK terör örgütünün bir üyesi olduğuna dair ciddi emareler oluştuğu ve bu sebeple şüphelinin 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan da yargılanması gerektiği açıklandı.