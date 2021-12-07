Milyarderin evine tarihi eser baskını

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı'nın 2 yıl süren çalışması sonucu, dünyanın en büyük antik sanat eseri koleksiyoncularından ABD'li milyarder Michael Steinhardt'ın Anadolu'ya ait eserler bulundurduğu belirlendi. Steinhardt'ın mülküne yapılan baskın sonucu Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, İtalya, Lübnan, Ürdün, Mısır, İsrail, Suriye başta olmak üzere 11 ülkeye ait 70 milyon dolar değerinde 180 kültür varlığı tespit edildi. El konulan tarihi eserlerden 14'ünün Anadolu kökenli olduğu saptandı. Eserlerin Türkiye'ye iade edileceği belirtildi. AA