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Giriş Tarihi: 12.5.2023

Milyarlık vurgunda sır not defteri dosyada

ARZU KAYA ARZU KAYA
Milyarlık vurgunda sır not defteri dosyada
Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan gibi çok sayıda ismin dolandırıldığı 80 milyon dolarlık (1.5 milyar TL) özel fon vurgununda, Seçil Erzan'a para kaptıran futbolcu Fernando Muslera'nın ifadesi ortaya çıktı.



Uruguaylı kaleci, 2011'den beri tanıdığı Erzan'a geçen yıldan itibaren 1 milyon 200 bin dolar yatırdığını ancak 500 bin dolarını geri alamadığını söyledi. Muslera, Erzan'ın, "Fonun zamanının şaşmasının tek nedeni deprem" diyerek mağduriyet yarattığını ekledi. Muslera'nın avukatı Rezan Epözdemir, soruşturma dosyasına Erzan'ın not defterinin girdiğini belirtti.

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Milyarlık vurgunda sır not defteri dosyada
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