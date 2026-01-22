Milyarlık yatırımlar çöpe gitti: Su yok

Tekirdağ'da aylardır süren su kesintileri, kent genelinde tepkileri büyütüyor. Haftalık 12 saate varan planlı kesintiler, sık sık yaşanan arızalar ve bitmeyen TESKİ duyuruları, vatandaşları canından bezdirmiş durumda. Kentte günlük yaşam adeta durma noktasına gelirken, su yönetimine yönelik eleştiriler her geçen gün artıyor. Son 10 yılda Tekirdağ'ın içme suyu altyapısı için merkezi hükümet tarafından yaklaşık 10 milyar TL'lik yatırım yapıldı. Barajlar, isale hatları ve arıtma tesisleri tamamlanarak yerel yönetime teslim edildi. Ancak gelinen noktada vatandaşlar, "Suyu barajda görüyoruz ama musluktan akmıyor" diyerek duruma tepki gösteriyor. Kent merkezinde ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar, suyun var olmasına rağmen yönetilemediğini savunarak, sorunun kaynaktan değil yerel yönetim anlayışından kaynaklandığını dile getiriyor.

TESKİ ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

CHP'li büyükşehir belediyesine bağlı TESKİ'nin şebeke bakımı ve kriz yönetiminde yetersiz kaldığı öne sürülüyor. Bazı bölgelerde su kayıp-kaçak oranının yüzde 40'ı aşması, tepkilerin ana gerekçelerinden biri. Vatandaşlar, şebekeye verilen her 10 litre suyun yaklaşık 4 litresinin toprağa aktığını, kendilerinin ise tankerlerin önünde bidonlarla su beklemek zorunda kaldığını söylüyor.

VATANDAŞ İSYANDA

Su kesintilerinin günlük yaşamı felç ettiğini belirten vatandaşlar, duruma sert tepki gösteriyor. Bir mahalle sakini, "Çamaşır makinesini çalıştıramıyoruz, çocuk banyo yapamıyor. Haftanın yarısı susuz geçiyor. Bu çağda bu rezalet kabul edilemez" sözleriyle yaşanan sıkıntıyı dile getirdi. Başka bir vatandaş ise, "Faturalar düzenli geliyor ama hizmet yok. Su yoksa neden bedel ödüyoruz?" diyerek tepkisini ortaya koydu.