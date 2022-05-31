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Giriş Tarihi: 1.6.2022

Milyon liralık banka soyguncuları kıskıvrak

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Milyon liralık banka soyguncuları kıskıvrak
İstanbul Beylikdüzü'nde, 27 Mayıs günü bir bankaya girerek güvenlik görevlisinin silahını alıp Suudi Arabistanlı bir kişinin sattığı arsa parası olan 180 bin dolar (2 milyon 953 bin TL) ile kasadan 200 bin TL'yi alarak soygun yapan şüpheliler tek tek tespit edilip yakalandı. Polis olayı gerçekleştiren Ahmet U.S. (33), Yunus Ç. (26) ve M.A.Ç.'yi yakaladı. Banka içinde eli silahlı iki soyguncunun güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde soyguncuların veznedeki çalışanlara silah doğrultup paraları gasp ettikleri anlar görülüyor. Yunus Ç. olayda kullandığı silahın boncuk tabancası olduğunu öne sürerken, Ahmet U.S. ise güvenlik görevlisinin silahını kendisinin aldığını, olay sonrası silahı parçalayıp attığını iddia etti. Ahmet U.S. olayı Yunus Ç. ile birlikte planladıklarını, borçlarını ödemek için soygunu yaptıklarını öne sürdü. Soyguncuların paranın bir kısmını verdiklerini öne sürdükleri Delal T. de (27) gözaltına alındı.

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Milyon liralık banka soyguncuları kıskıvrak
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