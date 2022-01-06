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Giriş Tarihi: 6.1.2022 12:08 Son Güncelleme: 6.1.2022 12:29

Milyoner imam hayatını kaybetti

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Milyoner imam hayatını kaybetti

Bolu’da ‘Milyoner İmam’ olarak bilinen Abdullah Yüksel 88 yaşında Korona’dan hayatını kaybetti. Yaşamanı yitiren emekli imamın Bolu'da 2001 yılı gelir vergisi rekortmenleri sıralamasında birinci olurken, 43 milyar 323 milyon 598 bin lira ile birçok sanayiciyi geride bırakarak rekor kırmıştı. Ayrıca, emekli imam 2015 yılında da rehin alınmıştı.

Bolu'da Milyoner İmam olarak bilinen Büyük Camii'nin eski müezzinlerinden Abdullah Yüksel yaklaşık bir hafta önce yakalandığı covid-19 hastalığından kurtulamayarak tedavi gördüğü İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

FİDYE İÇİN REHİN ALINMIŞTI

Olay, 2015 yılında, Bolu'nun Umutkent Mahallesi'nde Abdullah Yüksel'in evinde meydana geldi. Bolu'da gayrimenkul zengini olan, son olarak kentin en işlek caddesindeki bir otel satın alıp, bir alışveriş merkezinin de ortaklar arasında bulunan Abdullah Yüksel'in iddiaya göre evini basan 4 kişi, emekli imamı, evde bulunan yardımcısı bir kadın ile 2 kişiyi silahla tehdit ettiler. 3 kişinin ellerini ve ayaklarını bağlayan kişiler, Abdullah Yüksel'den evde bulunan insanların canlarına karşılık 250 bin TL fidye istedi.

Evi basan kişilerden birinin refakat ettiği Abdullah Yüksel para çekmek için İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan bir bankaya gidip 250 bin TL çekmek istediğini söyledi. Abdullah Yüksel'in tavırlarından şüphelenen banka görevlileri polisi arayarak ihbarda bulundu. Görevliler Abdullah Yüksel'i bankada oyalarken, polis ekipleri kısa sürede bankaya geldi.

Hemen eve giden polisler, 3 kişinin elleri ve ayaklarındaki ipleri çözdüğünü, silahlı kişilerin ise kaçtığını tespit etti. Polis Abdullah Yüksel'i bankada uzaktan takip eden kişinin, polisin gelmesiyle birlikte evde bekleyen 3 arkadaşlarına haber verdiğini ve kaçtıklarını değerlendiriyor. Bu olaydan sonra olaya karıştığı tespit edilen 3'ü kadın 7 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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Milyoner imam hayatını kaybetti
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