Haberler Yaşam Haberleri Milyonfest Fethiye'nin iptal edilme nedeni ortaya çıktı! Ekolojik denge bozulacak
Giriş Tarihi: 23.8.2022 20:00 Son Güncelleme: 23.8.2022 20:01

Milyonfest Fethiye'nin iptal edilme nedeni ortaya çıktı! Ekolojik denge bozulacak

Fethiye Kaymakamlığı, carettaların caretların yaşama alanı olan İnlice Halk Plajı’nda yapılması planlanan Milyonfest Fethiye’nin, ekolojik dengeye zarar verilebileceği gerekçesiyle iptal etti. Çevrecilerin önceki yıllarda Milyonfest Fethiye’nin söz konusu alanda yapılmaması konusunda uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Milyonfest Fethiye’nin iptal edilme nedeni ortaya çıktı! Ekolojik denge bozulacak

Fethiye Kaymakamlığı, carettaların caretların yaşama alanı olan İnlice Halk Plajı'nda yapılması planlanan Milyon Fest Fethiye'nin, ekolojik dengeye zarar verilebileceği gerekçesiyle iptal etti. Festival alanının Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde olduğu ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün bila tarihli 4398073 sayılı yazısında; İlçemiz İnlice Mahallesinde bulunan İnlice Halk Plajı ile ilgili yapılan incelemede söz konusu alanın Fethiye- Göcek Özel çevre Koruma Bölgesi, Doğal karakteri Korunacak Alan ve Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kaldığı, organizasyonun incelenmesi neticesinde; çadır, kamp alanları, karavan park alanları vb. şekilde düzenlemeler olacağı ve bu düzenlemeler sonucu bölgede yoğun insan trafiği, ses ve ışık etkileri yoğun insan faaliyetleri sebebiyle ekolojik dengeye zarar verilebileceği, Özel Koruma Bölgeleri ile Doğal Sit Alanlarında Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden izin alınmasının uygun olacağını belirtti.

Fethiye Orman İşletme Müdürlüğünün İnlice Mahallesindeki Orman ve halk plajı civarındaki ilgili festivalin yapılmamasına dair görüşü İnlice Muhtarlığını ve İnlice Köyü Kalkındırma Geliştirme, Çevreyi Koruma Derneğinin faaliyetin yapılmamasına dair 15.08.2022 tarihli dilekçeleri bu gerekçelerle 1-4 Eylül 2022 tarihlerinde İlçemiz İnlice Mahallesi İnlice Halk Plajında yapılması planlanan Milyonfest 2022 Rock Festivali organizasyonunun yapılması Kaymakamlığımızca uygun görülmemiştir." ifadelerini kullandı.

ÇEVRECİLER ÖNCEKİ YILLARDA UYARMIŞTI

Bu yıl 16 şarkıcının sahne alması planlanan Milyonfest Fethiye'nin yapılmaması için çevrecilerin uyarılarda bulunmuştu. Çevrecilerin, önceki yıllarda da söz konusu alanın caretta carettaların en önemli yuvalama alanlarından bir olduğundan dolayı birçok kez uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.

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Milyonfest Fethiye'nin iptal edilme nedeni ortaya çıktı! Ekolojik denge bozulacak
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