Milyonlarca hapla yakaladılar… 19 gözaltı var

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; ülke genelinde "Sentetik Ecza" imalatı yapan bir şebekeye operasyon düzenledi. 365 bin adet sentetik ecza ele geçirildi. Soruşturma derinleştirildi. Dört aydır fiziki ve teknik takiple izlenen şebeke üyelerinin Zeytinburnu İlçesi'ndeki imalathanede ürettikleri hapları farklı illere nakledecekleri saptandı. Nakliye için kullanılan araca operasyon düzenlendi. 750 bin sentetik ecza ele geçirildi.

Şebeke üyelerinin uyuşturucu madde imal etmek amacıyla kullandıkları adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda aralarında şebeke lideri M.Ş.D'nin de olduğu 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 14 hap basma ve paketleme makinesi, çok sayıda malzeme, 3 milyon 815 bin adet sentetik ecza, 12 milyon 200 bin adet basıma hazır hap kapsülü, 1'i kuru sıkı olmak üzere iki ruhsatsız tabanca ve 58 mermi ele geçirildi.

Seri operasyonlarda uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı ifade edilen toplamda 4 milyon 930 bin sentetik hap ele geçirildiği vurgulandı.