Milyonlarca öğrenci ders başı yaptı

Tüm Türkiye'de olduğu gibi 3 aylık tatilin sona ermesinin ardından 20 milyon öğrencinin eğitim maratonu başladı. İstanbul'da da 2023-2024 Eğitim-öğretim yılı, 6 bin 862 okulda 2 milyon 922 bin 96 öğrenci ve 175 bin öğretmenle başladı. 3 aylık tatilin ardından öğrenciler yeni bir heyecan ile okullarına koştular.

İLK DERS ZİLİ İLE BİRLİKTE TRAFİK YOĞUNLUĞU DA YAŞANDI

Okullarda ilk ders zili çalmadan önce sabahın erken saatlerinde okul servislerinin ve çocuklarını araçları ile yola çıkması üzerine İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. Yeni eğitim ve öğretim yılına başlarken İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 07.30 itibarıyla yüzde 51 olarak ölçüldü.

OKUL ÖNLERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Okul önlerinde ders zili çalmadan önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden sivil ekipleri denetimlerini başlattılar. Okul önlerinde ve çevresinde öğrencilerin güvenliği için kimlik kontrolü ve denetim gerçekleştirildi.

Yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle İstanbul'un birçok ara ve ana arterlerinde trafik yoğunluğu yaşanırken okul trafiği Okmeydanı D-100 Karayolu'nda da etkisini hissettirdi.

VALİ GÜL, "2023-2024 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KUTLU OLSUN!"

Eğitim öğretim zilinin çalması ile birlikte İstanbul Valisi Davut Gül'de bir mesaj yayınladı. Mesajda, "Sevgili İstanbullular, Memleketimizin dört bir yanına yayılan ortak sevinç ve heyecanın coşkusuyla yeni eğitim - öğretim yılına merhaba diyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında, medeniyetimizin baş tacı İstanbul'umuzda bilgiyi bilgelikle buluşturan 6.862 okulumuz, 2.922.096 öğrencisine kavuşuyor. Bilgi ve şefkatiyle Türkiye Yüzyılı'nı inşa eden 181.831 öğretmenimiz yeniden ders başı yapıyor. Meşakkatli olduğu kadar kutlu olan bir görevi canla başla yürüten eğitim ordumuzla aklını gönlüyle birleştiren nesiller yetiştiriyor, yarınlara daha güçlü yürüyoruz. Kıymetli Hemşehrilerim, Milli, manevi değerlerimiz ve evrensel hassasiyetleri yeni neslimize en güzel şekilde aktararak vatanına, milletine, bayrağına ve devletine sahip çıkan erdemli insanlar yetiştirmek en büyük idealimizdir. Milletimizin ümidi ve güveni evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmesine bağlıdır. Evlatlarımızın bize emanet olduğu bilinciyle huzurlu bir eğitim öğretim için bütün hazırlıklarımızı tamamladık, tedbirlerimizi aldık. Bu tedbirleri uygulayacak, denetleyecek ve takipçisi olacağız. Kendisi başlı başına bir ekol, bir okul olan İstanbul'umuzla inşallah bu sene de ilmin, bilimin, kültürün, sanatın ve irfanın merkezi olmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizin, öğretmen ve ailelerimizin ortak başarılarıyla hepimiz gurur duyacak; her birimiz İstanbul okulunun birer talebesi olarak üzerimize düşenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Bu düşüncelerle 2023-2024 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, anne babalarımıza, İstanbul'umuza hayırlar getirmesini diliyorum. Sevgili öğrencilerimiz, değerli velilerimiz ve kıymetli öğretmenlerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum." Dedi.