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Giriş Tarihi: 17.6.2022 11:00 Son Güncelleme: 17.6.2022 11:16

Milyonlarca öğrenci pandemi sonrası ilk yüz yüze karne heyecanını yaşadı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Milyonlarca öğrenci pandemi sonrası ilk yüz yüze karne heyecanını yaşadı

Türkiye genelinde Pandemi sonrasında yüz yüze eğitim yılının karnelerini aldılar. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı nedeniyle 18 milyon öğrenci karneleriyle buluştu.

İstanbul'da Pandemi sonrasında yüz yüze eğitim yılının sonunda 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı sonunda Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci karne alarak yaz tatiline girdiler. Pandemi nedeniyle okullarından ayrı kalan ve evlerinde online eğitim gören öğrenciler Pandeminin son aylarında yüz yüze eğitim imkanı bulabilmişti.

Bir yılları online eğitimle geçen öğrenciler eğitimlerinin ikinci yarısında Koronavirüs vakalarının düşmesi ile birlikte yüz yüze eğitim imkanına kavuşmuşlardı. Pandemi sonrası yüz yüze eğitim gören öğrenciler karne heyecanı yaşadılar. Tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da okullarda ailelerin de katılabildiği karne töreni düzenlendi . Milyonlarca öğrenci karne almanın mutluluğunu yaşadılar.

Farklı bir karne heyecanı da Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 'Hastane Sınıfı'nda çok özel bir mezuniyet ve karne töreni yaşandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya karne alan çocukların heyecanına ortak oldu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 'Hastane Sınıfı'nda çok özel bir mezuniyet ve karne töreni yaşandık. 8 yavrumuza diplomalarını verdik. 14 hastanemizde 1019 yavrumuz eğitim görüyor. Öğrencilerimize şifa diliyor, her birini tebrik ediyorum" denildi.

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Milyonlarca öğrenci pandemi sonrası ilk yüz yüze karne heyecanını yaşadı
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