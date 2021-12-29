Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Online takip edilecek cezası var





"İSTANBUL 'DA 5 BİN 500 ŞOFÖRÜN ALKOL VE UYUŞTURUCU BAĞIMLISI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"

Türkiye'de bugüne kadar yapılan çalışmada trafik kazalarının insan unsuru oranı yüzde 96,6 olduğunu ifade eden Kutlu, "Bunu en aza indirebilmenin en ucuz, en uygun ve en hızlı yöntemi ticari araç kullanan şoförün psikoteknik testten geçirmek ve araç kullanmaya müsait olmayan kişileri belirli bir süre veya tamamen trafikten men etmekten geçiyor. Avrupa'da uygulanan bu sistemle trafik kazaları en aza indirilmiş. Tam anlamıyla bu test sisteminin bütün ticarî araçlarda 2022 yılından itibariyle oluştuktan sonra bu oranlar Emniyet Genel Müdürlüğü'müz tarafından mutlaka açıklanacaktır. İstanbul'da servis şoförlerine yönelik denetimde 5 bin 500 kadar kişinin alkol ve uyuşturucu ile bağı olduğu ortaya çıktı. Psikoteknik test sistemleri ile birlikte biz bunu çok rahat ölçebiliyoruz" dedi.