Haberler Yaşam Haberleri Milyonların yüreğini ısıttı, işinden oldu! Dilara öğretmen ilk kez SABAH'a konuştu
Giriş Tarihi: 4.2.2022 16:16 Son Güncelleme: 4.2.2022 16:58

Milyonların yüreğini ısıttı, işinden oldu! Dilara öğretmen ilk kez SABAH'a konuştu

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
Milyonların yüreğini ısıttı, işinden oldu! Dilara öğretmen ilk kez SABAH’a konuştu

Minik İbrahim’in doğum gününü kutladığı görüntülerle kamuoyunca tanınan Dilara öğretmenin işine son verildiği ortaya çıktı. Dilara öğretmen yaşadığı süreci sosyal medya hesabından duyurdu. Instagram hesabında bir açıklama yayımlayan Dilara Öğretmen, ücretli öğretmenlik yaptığı okul ile ilişiğinin kesildiğini duyurdu. Dilara öğretmenin işine son verildiğini açıklamasının ardından binlerce kişi tepkisini dile getirdi. Çok sayıda vatandaş, "Vicdansızlar" yorumları yaptı. Dilara öğretmen olaydan sonra ilk kez SABAH’a konuştu. Kuş, “Şu anda emeklerimin, hayallerimin ve projelerimin yarım kaldığını, hak etmediğim bir şekilde okuldan ayrıldığımı düşünüyorum. Üzgün ve kırgınım. Çocuklarımdan bir anda koparıldığım için çok üzgünüm” diye konuştu.

İstanbul'da bir anaokulunda öğretmenlik yapan okul öncesi öğretmeni Dilara Kuş, İbrahim isimli öğrencisine annesi tarafından yapılan doğum günü sürprizini sosyal medyada paylaşmış, duygu yüklü o anlar milyonlarca izleyicinin yüreğini ısıtmıştı. Ancak iki gün önce inanılmaz bir gelişme yaşandı. Dilara öğretmenin görevine son verildi. Dilara öğretmenin işten çıkarılmasının sosyal medyada İbrahim'in videosunu paylaştıktan sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.



ÇOCUKLARDAN KOPARILDIĞIM İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM

SABAH'a konuşan Dilara Kuş, "Şu anda emeklerimin, hayallerimin ve projelerimin yarım kaldığını, hak etmediğim bir şekilde okuldan ayrıldığımı düşünüyorum. Üzgün ve kırgınım. Çocuklarımdan bir anda koparıldığım için çok üzgünüm. Olayın şokunu hala atlatabilmiş değilim. Çocuklarım ve velilerim de böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünler. Onlar da bu durumun düzelmesi için ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Ama bu noktadan sonra ben bu okulda görev yapmak istemiyorum. Bu olay beni silkeledi ve daha güçlü ayağa kaldırdı sınavı kazanıp 657ye tabi bir Öğretmen olarak görevimi en doğru şekilde devam etmeye çalışacağım" dedi.

Dilara Öğretmen, minik öğrencisinin annesiyle doğum günü kutlamasını paylaştı... Sosyal medyada izlenme rekoru kırdı! | Video



OKUL MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPMIYOR

SABAH'ın ulaştığı ilgili okulun müdürü Arif A. ise konu ile ilgili konuşmayacağını ifade etti.

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Milyonların yüreğini ısıttı, işinden oldu! Dilara öğretmen ilk kez SABAH'a konuştu
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