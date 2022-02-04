Milyonların yüreğini ısıttı, işinden oldu! Dilara öğretmen ilk kez SABAH’a konuştu

İstanbul'da bir anaokulunda öğretmenlik yapan okul öncesi öğretmeni Dilara Kuş, İbrahim isimli öğrencisine annesi tarafından yapılan doğum günü sürprizini sosyal medyada paylaşmış, duygu yüklü o anlar milyonlarca izleyicinin yüreğini ısıtmıştı. Ancak iki gün önce inanılmaz bir gelişme yaşandı. Dilara öğretmenin görevine son verildi. Dilara öğretmenin işten çıkarılmasının sosyal medyada İbrahim'in videosunu paylaştıktan sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.
ÇOCUKLARDAN KOPARILDIĞIM İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM
SABAH'a konuşan Dilara Kuş, "Şu anda emeklerimin, hayallerimin ve projelerimin yarım kaldığını, hak etmediğim bir şekilde okuldan ayrıldığımı düşünüyorum. Üzgün ve kırgınım. Çocuklarımdan bir anda koparıldığım için çok üzgünüm. Olayın şokunu hala atlatabilmiş değilim. Çocuklarım ve velilerim de böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünler. Onlar da bu durumun düzelmesi için ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Ama bu noktadan sonra ben bu okulda görev yapmak istemiyorum. Bu olay beni silkeledi ve daha güçlü ayağa kaldırdı sınavı kazanıp 657ye tabi bir Öğretmen olarak görevimi en doğru şekilde devam etmeye çalışacağım" dedi.
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OKUL MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPMIYOR
SABAH'ın ulaştığı ilgili okulun müdürü Arif A. ise konu ile ilgili konuşmayacağını ifade etti.