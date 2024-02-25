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Giriş Tarihi: 25.2.2024 12:01 Son Güncelleme: 25.2.2024 12:02

Milyonluk aracıyla drift attı trafikten men edildi

İstanbul Büyükçekmece'de lüks aracıyla drift yapıp görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan sürücü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahsa 32 bin 233 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün kullandığı araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, şahsın sürücü belgesine el konuldu. Sürücünün drift attığı anlar kameraya yansıdı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Milyonluk aracıyla drift attı trafikten men edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Büyükçekmece'de aracıyla drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğünü belirledi. Konuyla ilgili inceleme başlatan ekipler, tespiti yapılan araç sürücüsü O.O., olayla kullandığı araç ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan Sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Polis Merkezinde ki işlemleri tamamlanan O.O'ya 'drift yapmak' suçundan ehliyetine 60 gün süreyle el konularak, 32 bin 233 TL idari para ve 34 GNU 733 plakalı aracın ise 60 gün süreyle trafikten men cezası verildi.

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Milyonluk aracıyla drift attı trafikten men edildi
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