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Giriş Tarihi: 22.6.2022 13:49

Milyonluk araçla makas atanlar yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Milyonluk araçla makas atanlar yakalandı

İstanbul’da TEM otoyolunda milyonluk otomobilleriyle makas atarak trafik güvenliğini hiçe sayan 2 maganda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 2 sürücünün daha önce ehliyetlerine el konulduğu, otomobilleri de ehliyetsiz olarak kullandıkları ortaya çıktı. 2 sürücüye 8 bin 958 TL ceza kesilirken, haklarında adli işlem başlatıldı.

TEM Güney Yol Gaziosmanpaşa mevkiinde araçlarıyla makas atarak, tehlikeli manevralarla trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücünün görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Görüntüler tepkiye neden olurken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntülerden plakaları belirlenen lüks otomobilleri Volkan K. ve Orhan S.'nin kullandığı belirlendi. Polis, Volkan K. ve Orhan S.'yi yakaladı. 2 magandanın daha önce benzer bir olay nedeniyle ehliyetlerine el konulduğunu, otomobilleri de ehliyetsiz olarak kullandığını belirledi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

2 sürücüye, 'trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek, saygısızca araç kullanmak, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili diğer yasaklara uymamak ve sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak' suçlarında toplamda 8 bin 958 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücüler Volkan K. ve Orhan S. hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

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Milyonluk araçla makas atanlar yakalandı
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