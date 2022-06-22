Milyonluk araçla makas atanlar yakalandı

TEM Güney Yol Gaziosmanpaşa mevkiinde araçlarıyla makas atarak, tehlikeli manevralarla trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücünün görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Görüntüler tepkiye neden olurken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntülerden plakaları belirlenen lüks otomobilleri Volkan K. ve Orhan S.'nin kullandığı belirlendi. Polis, Volkan K. ve Orhan S.'yi yakaladı. 2 magandanın daha önce benzer bir olay nedeniyle ehliyetlerine el konulduğunu, otomobilleri de ehliyetsiz olarak kullandığını belirledi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

2 sürücüye, 'trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek, saygısızca araç kullanmak, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili diğer yasaklara uymamak ve sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak' suçlarında toplamda 8 bin 958 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücüler Volkan K. ve Orhan S. hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.