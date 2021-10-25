Üsküdar D100 kuzeyyol Çamlıca mevkisinde lüks araçlarla trafiği durduran ve ardından halay çeken düğün konvoycuları sürücülere zor anlar yaşattı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube müdürlüğü ekipleri 3 sürüyü yakaladı. 34 PEK 94 plakalı araç sürücüsü H.A.S., 61 ADP... plakalı araç sürücüsü B.Ç. ,34 VN... plakalı araç sürücüsü M.B , oldukları tespit edildi.

Milyonluk araçla yol kesip halay çektiler



H.A.S, M.B,B.Ç isimli sürücülere ayrı ayrı olmak üzere KTK'nın 47/1-D (Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural,yasak zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak) maddesinden 144'er TL 73/A (Kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde özel amaclarla keyfi davranışlarda bulunmak) maddesinden 144'er TL 60/1-A (Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak) maddesinden 144'er TL olmak üzere toplamda 1296 TL idari para ceza uygulandı.