Büyükçekmece'de düğün konvoyu yapmak suretiyle trafiği engelleyen sürücüler Bilal K., Önder B., Erhan A.,Yusuf K., Murat Can K. veİlker K. isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

Milyonluk araçlarla konvoya 3 bin lira ceza | Video

Yapılan kontrol neticesinde sürücüler Bilal K., Önder B., Erhan A., Yusuf K., Murat Can K., İlker K.'a 2918 sayılı KTK nın madde 56/1-D (Aracı zorunlu bir neden olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek) istinaden 196'şar TL, Madde 73/A (Saygısızca araç kullanmak) istinaden 196 'şar TL ve bir araç sahibine madde 23/3-C-1 (Farklı okunması veya okunmamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak) istinaden 750 TL olmak üzere, toplamda 3.102 TL İdari Para Cezası uygulandı.

Ayrıca konvoy esnasında araçla seyir halinde iken ateşli silah kullanan Yusuf K. isimli şahıs hakkında Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliğince idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi.