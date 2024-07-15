Milyonluk gaspın görüntüleri şoke etti

İstanbul Sancaktepe'de geçtiğimiz gün saat 10.00 sıralarında kiralık araçla gelen maskeli 3 şüpheli otomatik silahları kuyumcu Nurettin Mengühan'a doğrultarak milyonlarca liralık altını gasp etti. Soyguncular kaçmaya çalışırken, kuyumcu sahibinin oğlu Özgür Mengühan dükkandan çıkarak ateş açtı ve çatışma çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Nurettin Mengühan hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin incelemelerinde ise çok sayıda mermi bulundu. Öte yandan soyguncuların Beykoz'daki bir firmadan araç kiraladıkları ve Gebze'ye doğru kaçtıkları tespit edildi. Olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı görüntülerde soyguncuların ellerinde silahla içeri girip ateş ettikleri anlar görülüyor.