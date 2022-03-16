Milyonluk kuyumcu soygununda flaş gelişme!

ARAÇ HEM ÇALINTI HEM İKİZ PLAKA ÇIKTI

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldığında turuncu renkli bir ciple gelerek soygunu gerçekleştiren gaspçılardan birinde otomatik silah olduğunu diğer 3'ünde ise tabanca olduğunu tespit etmişti. Kaçarken havaya bir el ateş açtıklarını da belirleyen polis ekipleri, soyguncuların geldiği araçta takılı olan plakanın ikiz plaka olduğu ortaya çıkmıştı.