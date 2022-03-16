Milyonluk kuyumcu soygununda flaş gelişme!

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde bir kuyumcu dükkanına girerek otomatik silahlarla soygun yapan çete yakayı ele verdi. Kağıthane Nurtepe'de 8 Mart günü saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda, turuncu renkli bir ciple gelen kar maskeli 4 soyguncu otomatik silahla kuyumcuya gitmişti. Şahıslar Reşit Baydar'ı (53) silah doğrultarak etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 2 dakika içerisinde silahın dipçiğiyle tezgahlarını kırdığı kuyumcudan yaklaşık 1.5 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalmıştı. Kaçarken havaya da ateş açan gaspçılar olay yerinden araçla uzaklaşmıştı. Yaşananlar hem güvenlik hem de cep telefonu kameralarına yansımıştı.
ARAÇ HEM ÇALINTI HEM İKİZ PLAKA ÇIKTI
Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldığında turuncu renkli bir ciple gelerek soygunu gerçekleştiren gaspçılardan birinde otomatik silah olduğunu diğer 3'ünde ise tabanca olduğunu tespit etmişti. Kaçarken havaya bir el ateş açtıklarını da belirleyen polis ekipleri, soyguncuların geldiği araçta takılı olan plakanın ikiz plaka olduğu ortaya çıkmıştı.
8 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Ekiplerin yoğun şekilde süren çalışması sonucu gaspçıların önce eşkalleri ardından da kimlikleri tespit edildi. Polis ekipleri adreslerini belirledikleri 8 şüpheliyi düzenledikleri operasyonda tek tek yakalayarak gözaltına aldı.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüpheliler gözaltına alınırken, yapılan aramalarda olayda kullanılan otomatik silah ve tabancalar ile 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi. Ayrıca şahısların çaldığı altınların bir kısmı da bulundu. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.