Milyonluk operasyon! Piyasa değeri 40 milyon lira…

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; eğitim sezonu öncesinde önemli bir operasyon düzenledi. Yasa dışı yollarla ülkemize sokulduğu belirlenen dünyaca ünlü markalara ait gümrük kaçağı kırtasiye malzemelerinin satılarak piyasaya süreceği tespit edildi. İstanbul'un Bağcılar İlçesi'nde bulunan bir adrese ve bir araca eş zamanlı olarak baskın yapıldı.

Bir kişi "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda piyasa değeri 40 milyon lira olan bir milyon kaçak kırtasiye malzemesi ele geçirildi.

Okulların açılması öncesinde satılarak piyasaya sürülmesi hedeflenen ve operasyonla el konulan kaçak kırtasiye malzemelerinden bazılarının, çocukların sağlığını olumsuz yönde etkileyecek şekilde gerekli sağlık ve imalat standartlarından uzak koşul ve malzemelerle üretildiği vurgulandı.