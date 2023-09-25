Milyonluk valizi çalan ağabey kardeş tutuklandı

Adana'da Bilal M. (19) ile 16 yaşındaki kardeşi A.M., tesbih satmak için kente gelen bir mezatçının içinde 3.5 milyon lira değerinde tespih,13 bin dolar ve 5 lüks marka kol saati olan valizini çaldı. Ağabey ve kardeşinin, hırsızlığın ardından valizle ara sokakta koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, ağabey ile kardeşi yanlarında çaldıkları valizle birlikte parkta otururken yakaladı. Valiz içindekiler sahibine teslim edilirken ağabey ile kardeşi tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Tesbih satmak için Adana'ya gelen mezatçı Kenan Ç. (48), alışveriş yapmak için bir bakkal dükkanına girdiği sırada kapı önüne bıraktığı, içinde yaklaşık 3 milyon 500 bin TL değerinde özel taşlardan yapılmış 400 tesbih, 13 bin dolar ve 5 lüks marka kol saati bulunan valizini Bilal M. ile kardeşi A.M. tarafından çalındı. Şüphelilerin, hırsızlığın ardından valizle ara sokakta koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

HIRSIZLIK YAPANLARA OPERASYON

Olaydan sonra harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, ağabey kardeşi yakaladı. Öte yandan polis, kent merkezinde son bir ay içerisinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, bu süreçte çok sayıda hırsızlık olayında ev, iş yeri ve araçlardan para, ziynet eşyası, cep telefonu, bilgisayar ve televizyon ile 34 motosiklet çaldığı belirlenen 156 şüphelinin önce eşkalini, sonra da kimliklerini tespit etti. Belirlenen adreslere farklı tarihlerde yapılan baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı.

87 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Bilal M. ile A.M.'nin de bulunduğu 87 kişi tutuklanırken, 69 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.