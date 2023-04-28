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Giriş Tarihi: 28.4.2023 23:45

Milyonluk vurgun çetesine darbe: 5 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da fabrikalardan milyonluk malzeme çalan çete yakayı ele verdi. Çerkezköy polisinin düzenlediği operasyonla yakalanan 7 kişiden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

İHA
Milyonluk vurgun çetesine darbe: 5 kişi tutuklandı

Çerkezköy ilçe genelinde son zamanlarda artış gösteren hırsızlık olayları sebebiyle düğmeye basan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını mercek altına alarak E.D., M.D. E.I, T.D., H.A, Ş.D ve S.K'nın organize sanayi bölgesindeki fabrikaların bahçesinden ve depolarından malzeme çaldığını belirledi.

5 ZANLI TUTUKLANDI

Fabrikalardan milyonlarca TL'lik malzeme çalan şahısların yakalanması için düğmeye basan güvenlik güçleri, 3'ü çocuk toplam 7 şüpheliyi belirlenen adreslerde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakalanan 4 şüpheli geniş güvenlik önlemleriyle Çerkezköy Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan E.D, M.D, E.I, H.A ve Ş.D tutuklanarak cezaevine gönderilirken, T.D ve S.K serbest bırakıldı.

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Milyonluk vurgun çetesine darbe: 5 kişi tutuklandı
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