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Giriş Tarihi: 10.8.2022 22:53 Son Güncelleme: 11.8.2022 00:09

Kocaeli'deki milyonluk vurguna 3 tutuklama!

Kendilerine nakliye için teslim edilen yükleri, teslim etmeleri gereken firmaya ulaştırmayarak, farklı illerde piyasa değerinin altında satan ve bir firmayı 1 milyon TL civarında zarara uğrattıkları iddiası ile gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’deki milyonluk vurguna 3 tutuklama!

Kocaeli Dilovası İlçesinde faaliyet gösteren bir firmanın yetkilileri, bir başka ile nakliye için anlaştıkları ve 1 milyon TL değerinde inşaat malzemesi yükledikleri aracın, malları yerine teslim etmeyerek ortadan kaybolduğunu polise bildirdi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Kocaeli Polisi, nakliye dolandırıcılığı ile ilgili başlatmış oldukları çalışmalar sonucu olayla ilgili yükü teslim alan ve farklı illerde pazarlayan 4, çalıntı malları piyasa değerinin altında alan 3 kişi olmak üzere toplam 7 kişiyi gözaltına aldı.Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ve ifadeleri alındıktan sonra adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü adli kontrol ile serbest kalırken, 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kocaeli'deki milyonluk vurguna 3 tutuklama!
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