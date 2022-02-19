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Giriş Tarihi: 19.2.2022 11:47 Son Güncelleme: 19.2.2022 11:55

Milyonluk vurgunu memur önledi

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Milyonluk vurgunu memur önledi

Gaziantep’te başkasına ait 50 milyon TL değerindeki arsayı sahte belgelerle satmak isteyen kişiler tapu memurunun dikkati sayesinde son anda engellendi.

Gaziantep'te, sahte belgelerle satılmaya çalışılan yaklaşık 50 milyon lira değerindeki 10 bin metrekarelik imarlı arsanın satışı tapu memurunun dikkati sayesinde son anda engellendi. Olayla ilgili sahte kimlik kullanarak arsayı satmaya çalışan kadın ve 2 kişi tutuklandı.

Şahinbey Tapu Müdürlüğünde görevli bir memurun dikkati sayesinde son anda önlenen tapu vurgunu şöyle gelişti: Yasemin Yıldız'a ait olan kentin gözde imar alanlarından Yamaçtepe bölgesindeki 10 bin metrekarelik arsayı sahte belgelerle satmak isteyen kişi veya kişiler tüm evrakları hazırlayarak, arsa sahibine benzeyen bir kadınla tapu müdürlüğüne teslim etti. Şahinbey İlçe Tapu Müdürlüğünde görevli memur, arsa satışının son aşaması olan devir işlemi için gelen kişilerin tavırlarından kuşkulanınca, "Biraz bekleyin, evrakları sisteme yüklememiz zaman alıyor" diyerek şahısları oyalayıp durumu polise bildirdi. Tapu Müdürlüğüne gelen polis ekibinin yaptığı incelemede, 10 bin metrekarelik imarlı arsayı başkasına satmak isteyen kadının sahte kimlik kullanan bir dublör olduğu belirlendi.

Yasemin Yıldız adıyla satış yapmak isteyen M.Y. arsayı üzerine almaya çalışan A.Z ve bu şahıslara aracılık yaptığı tespit edilen Ö.B isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Milyonluk vurgunu memur önledi
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