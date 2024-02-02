Milyonluk yatları tasarlayan mimar ölümden döndü

İç mimar Türkan H.(46), çalıştığı lüks yat firmasının tersanesinde adeta ölümden döndü. İddiaya göre bir süredir lüks yatlar üreten firmada iç mimar olarak çalışan kadın, 2 Mart 2023 günü, iş yerine ait Tuzla'da bulunan tersaneye gitti.
GÜVERTE BOŞLUĞUNDAN 5 METRE YERE DÜŞTÜ
Tasarlanan lüks yatların iç dizaynı için kendisinden daha tecrübeli olan meslektaşıyla birlikte yatları gezmeye başlayan mimar Türkan K., saniyeler içinde felaketi yaşadı. İddiaya göre iç mimar, üretim bölümünde dolaşırken bir yatın güvertesinin boşluğundan yaklaşık 5 metreden yere çakıldı. Yaralanan Türkan H., apar topar hastaneye kaldırıldı.
"İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ ALMADIM, ŞİKAYETÇİYİM"
Tedavisinin ardından yaşadığı kazanın ihmal olduğunu düşünen iç mimar, savcılığa koştu. İşe başladığı dönemde kendisine iş güvenliği eğitimi verilmediğini ileri sürerek firmanın sahibi ve yönetim kurulu başkanı Sebahattin H., idari işler müdürü Güneş A. ve iş güvenliği uzmanı Eyüp Y.'den şikayetçi oldu. Konuyla ilgili başlatılan soruşturmada, dosyaya giren adli muayene raporunda müştekinin yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir nitelikte olduğu açıklandı.
BİLİRKİŞİ RAPORU İDARİ İŞLER MÜDÜRÜNÜ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANINI ASLİ KUSURLU BULDU
Bilirkişi raporu ise soruşturmadaki tüm soru işaretlerini ortadan kaldırır nitelikteydi. Raporda, söz konusu iş uerinde idari işler müdürü Güneş A.(37) ve iş güvenliği uzmanı Eyüp Y.(48)'nin ayrı ayrı asli kusurlu oldukları belirlendi.
FİRMA SAHİBİ SUÇSUZ ÇIKTI
Savcılık, şüpheliler idari işler müdürü Güneş A. ve iş güvenliği uzmanı Eyüp Y.'nin "Taksirle yaralanmaya neden olma" suçundan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını isterken firma sahibi ve yönetim kurulu başkanı Sebahattin H. hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.