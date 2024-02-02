Milyonluk yatları tasarlayan mimar ölümden döndü

İç mimar Türkan H.(46), çalıştığı lüks yat firmasının tersanesinde adeta ölümden döndü. İddiaya göre bir süredir lüks yatlar üreten firmada iç mimar olarak çalışan kadın, 2 Mart 2023 günü, iş yerine ait Tuzla'da bulunan tersaneye gitti.

GÜVERTE BOŞLUĞUNDAN 5 METRE YERE DÜŞTÜ

Tasarlanan lüks yatların iç dizaynı için kendisinden daha tecrübeli olan meslektaşıyla birlikte yatları gezmeye başlayan mimar Türkan K., saniyeler içinde felaketi yaşadı. İddiaya göre iç mimar, üretim bölümünde dolaşırken bir yatın güvertesinin boşluğundan yaklaşık 5 metreden yere çakıldı. Yaralanan Türkan H., apar topar hastaneye kaldırıldı.