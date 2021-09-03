Mimar Ozan Demirbaş: Kış Bodrum’da yaşanıyor

Pandemi döneminde yazlık evler kışlığa döndü. Mimar Ozan Demirbaş, sezon sonu gelmesine rağmen özellikle Bodrum'daki evlere halen yoğun talep olduğunu söyledi: "Evden çalışma sistemine geçilmesiyle artık pek çok kişi yazlık evlerini kışın da kullanıyor. Bu sebeple Bodrum'daki projelerimizin sayısında patlama var. Tamamladığımız ve aktif olarak yürüttüğümüz birçok proje bulunuyor."

EŞYALI EVLERE TALEP ARTTI

Pandemi sürecinde eşyalı evlere talebin arttığını dile getiren Ozan Demirbaş, ev sahiplerinin yaşam alanlarına dair isteklerinde de değişiklikler olduğunu belirtti: "Pandemi sürecinin iç mekanlara olan dönüştürücü etkisi hız kesmeden devam ediyor. İnsanlar evlerinde farklı işlevlerde kullanabilecekleri alanlar yaratmak istiyor. Fonksiyonel ve yaratıcı mobilyalar da artık daha çok tercih ediliyor. Renk tercihlerinde sakin tonlar ön planda. Yansıtıcı yüzeyler de alanı daha geniş ve ferah gösterdiklerinden çok talep gören tasarım unsurlarından. Ayrıca çiftlerin kendilerine özel zaman geçirebilecekleri alanlar istediklerini söyleyebilirim."