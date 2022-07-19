Haberler Yaşam Haberleri Mimar Sinan İstanbul’daki eserleriyle yad edildi! İstanbul’a 335 eser kazandırdı
Giriş Tarihi: 19.7.2022 17:27 Son Güncelleme: 19.7.2022 18:55

Mimar Sinan İstanbul’daki eserleriyle yad edildi! İstanbul’a 335 eser kazandırdı

Mimarların piri olarak bilinen ve eserleriyle insanları kendisine hayran bırakan Koca Sinan’ın vefatının 434. yıl dönümü nedeniyle İstanbul’daki eserleriyle yad edildi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Mimar Sinan İstanbul’daki eserleriyle yad edildi! İstanbul’a 335 eser kazandırdı

Mimar Sinan'ın İstanbul'da 335 eseriyle hayranlık uyandırdığını belirten İstanbul Valiliği Mimar Sinanın eserlerini sunarak yad etti. İstanbul Valiliği tarafından Mimar Sinanın çok önemli eserler bıraktığını ifade eden İstanbul Valiliği Büyük Usta'nın İstanbul'daki eserlerinden oluşan fotoğrafları yayınladı. Yapılan açıklamada ise , "Büyük Usta'nın İstanbul'daki eserlerinden oluşan eserleriyle ne kadar büyük bir mimar olduğunu görüyoruz. O, mimarların piri Kocasinan'dı. İstanbul silüetine imzasını atan, eserleriyle hâlâ yaşayan, hayırla yâd ettiğimiz Büyük Usta. Sadece İstanbul'a 335 eser kazandıran Mimar Sinan'ı vefatının 434. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyoruz. Vefatının 434. yıl dönümü dolayısıyla Selimiye Camisinde anma programı düzenlendi. Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" olan ve Edirne'de 14 Mart 1575'te ibadete açılan Selimiye Camisi, yapıldığı dönemde Osmanlı Devleti'nin gücünün ve büyüklüğünün de simgesi oldu." dedi.

MİMAR SİNAN HAYATINA BİR ÇOK ESER SIĞIDIRDI

Mimar Sinan başta Selimiye olmak üzere 50 yıllık mimarlık yaşamında 82 cami, 52 mescit, 55 medrese, 7 darülkurra, 20 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa, 6 su yolu, 10 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 de hamam olmak üzere 350'den fazla yapıta imza atan Osmanlı'nın baş mimarı Mimar Sinan için dua etti.. Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" olan ve Edirne'de 14 Mart 1575'te ibadete açılan Selimiye Camisi, yapıldığı dönemde Osmanlı Devleti'nin gücünün ve büyüklüğünün de simgesi oldu.

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Mimar Sinan İstanbul’daki eserleriyle yad edildi! İstanbul’a 335 eser kazandırdı
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