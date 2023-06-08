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Giriş Tarihi: 9.6.2023

Mimar Sinan’ın yaptığı köprünün restorasyonunda sona gelindi

ABBAS ÇAKAR
Mimar Sinan’ın yaptığı köprünün restorasyonunda sona gelindi
Kocaelı'nde Dilovası ilçesinin simgelerinden olan 600 yıllık tarihi köprünün restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Mimar Sinan'ın 16'ncı yüzyılda yaptığı, 3 kemerli ve 65 metre uzunluğundaki taş köprünün restorasyonu geçtiğimiz yıl Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından hazırlanan proje ile başlatılmıştı. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmış. Dilderesi üzerinde bulunan ancak sanayinin arasına sıkışmış vaziyette. Dilova'mız önemli bir mirasına kavuşmuş olacaktır" dedi.

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Mimar Sinan’ın yaptığı köprünün restorasyonunda sona gelindi
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