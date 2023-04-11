Minareyi yıkarken altında kaldı… Kepçe operatörü öldü

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi kırsal Yakacık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Kahramanmaraş merkezli depremde hasar alan ve yıkım kararı alınan mahalledeki cami minaresinin kontrollü yıkımı için çevrede önlem alındıktan sonra çalışmalara başlandı.
Çalışma sırasında aniden yıkılan minare, kepçenin üzerine devrildi. Yıkılan minarenin altında kalan kepçe operatörü Mert Köseoğlu (25) hayatını kaybetti. Köseoğlu'nun cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu Gaziantep otopsi merkezine kaldırılırken, olay anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.