Mine Geçili güzel sanatlar öğrencileriyle sahneye çıkıyor: Gençlere koroda konser ve sahne sanatlarını öğretiyoruz

Mine Geçili, Ankara'da iki ay önce kurulan 30 kişilik koro ile sahneye çıkacak. Koro hakkında bilgi veren Geçili, "Koro sosyal sorumluluk projesi taşıyor. Ağırlıklı olarak güzel sanatlar öğrencilerinden oluşuyor. Öğrencilere sahne ve konser tarafını göstermek için oluşturduğumuz özel bir topluluğuz" bilgilerini verdi.
Türk sanat müziğinin starları arasında gösterilen Mine Geçili, evlerde türkü dinleyerek gençlerin kulak dolgunluğunu iyice artırmak gerektiği önerisinde de bulundu. Geçili, "Gençlere sosyal medyada dayatılan müzik türleri var. Türk sanat ve halk müziğini onlara daha da sevdirmeliyiz. Güzel tınıların belleklerinde yer almasını sağlamalıyız. Hafızalarında annem bu şarkıyı mutfakta söylerdi diye kalmalı" ifadesini kullandı.
Koyu bir Zeki Müren hayranı olan Geçili, 2010 yılında Türkiye'de ilk defa Müren'in bestelerinden albüm yaptı. "Gece Kirpikli Kadın" isimli albümü ile iki yıl üst üste en çok satılan Türk Sanat Müziği albümüne imza atan Geçili, "Albüm hala satışta. Klasik bir albüm oldu. Benden sonra da bestelerden albüm yapan oldu ama ben ilk olmanın onurunu yaşıyorum. İkinci albüm teklifleri de geliyor" diye konuştu.
SANAT MERKEZİ DESTEKLİYOR
Geçili konseri "VISIOTT Sanat"ın ilk koro etkinliği olacak. Vizyonunu, farklı disiplinlerde sanat eğitimi alan öğrencileri ekonomik yönden desteklemek, sanat aktivitelerini artırmak ve Türkiye'nin uluslararası alanda daha fazla temsil edilmesini sağlamak olarak ifade eden VISIOTT Sanat, Geçili konserini yarın Panora Sanat Merkezi'nde gerçekleştirecek.