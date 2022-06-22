Mine Geçili güzel sanatlar öğrencileriyle sahneye çıkıyor: Gençlere koroda konser ve sahne sanatlarını öğretiyoruz

Koyu bir Zeki Müren hayranı olan Geçili, 2010 yılında Türkiye'de ilk defa Müren'in bestelerinden albüm yaptı. "Gece Kirpikli Kadın" isimli albümü ile iki yıl üst üste en çok satılan Türk Sanat Müziği albümüne imza atan Geçili, "Albüm hala satışta. Klasik bir albüm oldu. Benden sonra da bestelerden albüm yapan oldu ama ben ilk olmanın onurunu yaşıyorum. İkinci albüm teklifleri de geliyor" diye konuştu.