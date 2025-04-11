Minguzzi ailesini tehdit etmişlerdi: Klavyede coştu emniyette sustu! “Kimseyi tanımıyorum, paylaşımı bilinçsizce yaptım”

SİLAHLA BİRDEN FAZLA KİŞİYİ TEHDİT SUÇLARINDAN İŞLEM YAPILDI

Polis yaptığı incelemede B.A.'ya şüpheliler arasında bir arkadaşlık ya da illiyet bağı bulunmadığının tespit edildiğini, şüpheli hakkında herhangi bir suç kaydı bulunmadığını söylediler. Şüpheli hakkında silahlı tehdit ve birden fazla kişiyi tehdit suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

EVİNDE TABANCA BULUNDU

Şüpheli B.A. ile Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlemleri süren yaşı küçük 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan yaşı küçük çocuklardan birinin evinde bulunan ruhsatsız silahın herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadığının araştırıldığı belirtildi.