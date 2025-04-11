Minguzzi ailesini tehdit etmişlerdi: Klavyede coştu emniyette sustu! “Kimseyi tanımıyorum, paylaşımı bilinçsizce yaptım”

Kadıköy'de bir cinayete kurban giden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini sosyal medya üzerinden tehdit edilmesi üzerine Gasp Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmada dün operasyon yapan polis bu paylaşımları yaptıkları belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına almıştı. Yaşları küçük olduğu belirlenen H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D Çocuk şube müdürlüğüne gönderilirken, 32 yaşındaki B.A.'nın sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.
"HESAP BENİM KİMSEYİ TANIMIYORUM"
Gasp Büro Amirliğinde 3 sayfalık ifade veren B.A., "Hesap bana aittir. Cinayeti Sosyal medya üzerinden öğrendim. Ancak ne ölen çocuğu ne de ailesini tanıyorum. Onu vuranları ya da yakınlarını da tanımıyorum. Paylaşımları bilinçsiz bir şekilde yaptım. Şimdi yaptıklarıma çok pişmanım" dediği öğrenildi.
SİLAHLA BİRDEN FAZLA KİŞİYİ TEHDİT SUÇLARINDAN İŞLEM YAPILDI
Polis yaptığı incelemede B.A.'ya şüpheliler arasında bir arkadaşlık ya da illiyet bağı bulunmadığının tespit edildiğini, şüpheli hakkında herhangi bir suç kaydı bulunmadığını söylediler. Şüpheli hakkında silahlı tehdit ve birden fazla kişiyi tehdit suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.
EVİNDE TABANCA BULUNDU
Şüpheli B.A. ile Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlemleri süren yaşı küçük 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan yaşı küçük çocuklardan birinin evinde bulunan ruhsatsız silahın herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadığının araştırıldığı belirtildi.