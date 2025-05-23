20 tüp kobra zehri ele geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Narkotik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun koordinesinde, Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonda kobra zehri içeren 20 tüp ele geçirildi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 21 Mayıs 2025 günü şüpheli aracı durdurdu. Aracın sahibi olduğu tespit edilen Emrah K., gözaltına alınarak sorguya alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Narkotik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun koordinesinde, Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonda kobra zehri içeren 20 tüp ele geçirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alınan ifadesinde Emrah K., Erzurum'daki bir arkadaşının ricası üzerine "ilaç" taşıdığını sandığını öne sürdü.

ZEHİR DOLU TÜPLER

Yapılan detaylı aramada, araç koltuğunun arka cebinde gizlenmiş karton kutuda 20 tüp bulundu. Üzerinde kırmızı çizgi ve kırmızı noktalarla işaretlenmiş tüplerin içerisinde kobra zehri olduğu değerlendirildi. Zehirli maddeler muhafaza altına alınarak Jandarma Kriminal Müdürlüğü'ne teslim edildi. Aracın içinde başka bir suç unsuruna rastlanmadı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı soruşturmayı derinleştirirken, Emrah K. hakkında "Zehirli Madde Nakli ve Kaçakçılığı" kapsamında işlem başlatıldı.