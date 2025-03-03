Minguzzi’nin katiline 24 yıl

İstanbul Kadıköy'deki 24 Ocak'ta bitpazarında İstanbul Özel İtalyan Lisesi'nde öğrenim gören Mattia Ahmet Minguzzi'yi (15) bıçaklayarak öldüren iki şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede olay günü maktulün yanında bulunan arkadaşlarının da ifadelerine yer verildi. Tanık D.A.D.'nin olay günü önceden tanıdığı bir çocuğun kendilerine "bisiklet çetesi" şeklinde laf attığını, maktulün de şahsa "bisiklet değil kaykay" dediğini, aralarında sözlü tartışma çıktığını, birisinin maktule saldırmaya başladığını, ardından diğerinin de 3-4 kez bıçakladığını anlattığı kaydedildi. Hazırlanan iddianamede 18 yaşından küçük şüpheliler B.B. (15) ve U.B.'nin (16) "Çocuğa karşı kasten öldürmek" suçundan 24 yıla kadar hapsi istendi.