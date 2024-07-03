Mini etek giyen eşi ile eniştesini vurmuştu: Cezası belli oldu!

'BU DOSYA, ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS DEĞİL'

Sanık avukatı Sedat Gülen ise müvekkilinin, müştekilerin hayati bölgelerine ateş etme imkanı olduğu halde etmediğini, sadece yere doğru ateş ettiğini söyleyerek, "Bu dosya, öldürmeye teşebbüs değil; kasten yaralama dosyasıdır. Müvekkil, yaraladığını kabul ediyor. Erol'un silahını çekip tamamen yere hedef aldığı bellidir" dedi.

2'nci duruşmada tahliye olan Erol G. karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, son savunmasında "Çok pişmanım" diyen tutuksuz sanığa, eşini ve eniştesini 'kasten yaralama' suçlarından toplam 5 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası verdi...