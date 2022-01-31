Minibüs içerisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre olay saat 13.30 sıralarında ilçeye bağlı Adatepe Mahallesi 63 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre 35 ADU 523 plakalı, Buca-Kırıklar hattında yolcu taşımacılığı yapan minibüsün şoförü Mehmet Elibol (63) ile yolcu A.Ş. arasında henüz belli olmayan bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ş., yanındaki bıçakla minibüs şoförü Mehmet Elibol'u yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Elibol kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.